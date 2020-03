Dennis, Leon, Karin, Myriam… pourquoi enchaîne-t-on les tempêtes ?

Météo France explique cette situation exceptionnelle par un déplacement vers le nord des masses d'air chaud et froid. Autrement dit, il fait trop chaud dans notre pays, avec un hiver 2,7° au-dessus des normales saisonnières, le plus chaud depuis 1900. Elle rappelle cependant que le même phénomène a été observé en 1990, et que rien ne permet de dire qu'il va se répéter.



