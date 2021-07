Dérèglement climatique : Europe de l'Ouest, États-Unis, Chine... les catastrophes se multiplient

Au moins 191 personnes sont décédées des inondations en Belgique et en Allemagne, mi-juillet. Dans le même temps, l'Espagne et la Norvège battent des records de chaleur (avec des températures qui dépassent les 40 °C pour la première et avoisinent les 35° pour la seconde), aux États-Unis, 10.000 hectares ont brûlé à cause des incendies. En Chine, elle aussi frappée par les inondations, des milliers de personnes ont été évacuées. Et en Inde, 23 personnes sont décédées à cause d'un glissement de terrain.