Des milliers d’automobilistes bloqués par la neige sur l’A40

A deux heures du matin, l'arrivée des bénévoles de la Croix Rouge a donné un peu d'espoir. Ils sont venus apporter à boire et à manger. A 4h30, enfin la délivrance. Après 10 heures bloqués sur l'autoroute, certains automobilistes et quelques poids lourds ont pu repartir. D'autres ont préféré passer la nuit dans leur camion et ceux qui n'ont pas eu le courage de reprendre la route ont pu trouver refuge dans un gymnase. "Ça a été éprouvant", affirme l'une d'eux. Ce mercredi matin, les bouchons n'étaient plus qu'un lointain souvenir.