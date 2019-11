Des rafales de vent jusqu'à 150 km/h enregistrées dans les Landes

A Biscarrosse, dans les Landes, de nombreux bâtiments ont souffert de la tempête qui s'est abattue la nuit du 2 novembre 2019 sur le sud-ouest du pays. Cela fait maintenant sept heures que le vent souffle fortement, à près de 150 km/h, sur cette zone. Aucune victime n'est à déplorer mais l'on a pu constater des dégâts, notamment dans un camping et dans une église. Les vents se calmeront en après-midi mais la prudence reste de mise sur les routes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.