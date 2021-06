Des records de chaleur battus dans l'Ouest des États-Unis et du Canada

À Seattle, chaque point d'eau est devenu une piscine. Pour des baignades improvisées qu'indispensables, les températures approchent les 50°. C'est plus du double des normales saisonnières. Une chaleur écrasante et insupportable, où il fait aussi chaud aussi au Canada que dans le Sahara.

Le jet-stream, un gigantesque courant d'air emprisonne actuellement une masse d'air sur la partie nord-ouest de l'Amérique. Cette forte pression atmosphérique pousse l'air chaud vers le bas. Un air chaud qui réchauffe le sol, remonte et toujours coincé par la pression, redescend et réchauffe encore plus. C'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Un phénomène rare et naturel, mais amplifier par le réchauffement climatique.