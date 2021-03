Des températures exceptionnelles cette semaine : les précisions d’Evelyne Dhéliat

C'est une semaine exceptionnelle qui commence avec des températures au-dessus des moyennes de saison. En effet, à cette époque de l'année, la moyenne des températures de l'année affiche 13,5 °C dans le nord et 16 °C dans le sud. Actuellement, l'Hexagone est dans une tendance de température qui risque fort de battre des records. Et cela, surtout dans les régions du nord pour un mois de mars.

Déjà pour ce mardi, le thermomètre affiche une dizaine de température au-dessus de la normale. Étant dans un flux de sud, l'air chaud qui monte favorise les 21 à 24 °C. Pour la suite de la semaine, il va faire des températures exceptionnellement douces. Par contre, à partir de vendredi, nous allons basculer dans un flux nord et nord-est. "Petit à petit, les températures vont baisser et éventuellement pour Pâques on risque d'avoir des températures beaucoup plus fraiches", explique Evelyne Dhéliat. Pour le lundi de Pâques, la température approcherait la normale.