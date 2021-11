Des vacances sous la neige dans les Pyrénées

À un an et demi, Maloan fait ses premiers pas dans la poudreuse. C'est aussi une découverte pour Paco qui ne cache pas sa joie. Il n'en fallait pas plus à ses propriétaires pour replonger en enfance. "On a eu les couleurs d'automne en début de semaine et maintenant les montagnes sous la neige", confient-ils. Même les luges sont déjà de sortie. Pas question pour cette famille des Landes de rater les premiers flocons. "On est content de pouvoir profiter, de prendre l'air. On va certainement marcher se promener", lance le papa.