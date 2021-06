VIDEO - Dévastation en République Tchèque : une tornade aussi puissante n’arrive qu’"une fois tous les dix ans en Europe"

"L'enfer sur Terre". Une tornade d'une intensité totalement exceptionelle à dévastée plusieurs villes du sud-est de la République tchèque jeudi soir. Il s'agit d'une tornade de type "F4" soit le quatrième niveau le plus puissant sur une échelle de 1 à 5. Les vents ont été mesurés à 300 km/h. Au moins cinq personnes sont mortes, et "les premières estimations indiquent qu'entre 100 et 150 personnes ont été blessées", a indiqué Hedvika Kropackova, porte-parole des services locaux d'urgence. Le dernier bilan fait état de 63 blessés dont 10 grièvement atteints. Plus de 1000 maisons ont été touchées.

Une tornade d'une telle ampleur (F4) - ne se rencontre qu'"une fois tous les dix ans en Europe", a commenté Frédéric Dekker, météorologue à MeteoNews. "90 à 95% des tornades sont de type F0 ou F1".