Dôme de chaleur : jusqu'à 42°C dans le sud de l'Espagne

Éventail andalou et ombrelle de rigueur pour une chaleur suffocante. En début d'après-midi dans les rues de Séville, la température approchait déjà les 40 °C. Les habitants habitués aux étés brûlants se préparaient à s'abriter. Les programmes météo montrent une bulle d'air chaud coincée par de très hautes pressions qui remontent d'Afrique du Nord. On annonce 44 °C pour demain et peut-être plus proche du record avec en supplément du vent. "On a l'impression lorsqu'on sort de la maison de rentrer dans un four parce qu'il fait très très chaud. On nous souffle un sèche-cheveux dessus", témoigne Émilie Parisot, habitante de Séville.