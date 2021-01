VIDÉO - Du Cantal à la Normandie, une large partie de la France recouverte de neige

MÉTÉO - Ce samedi matin, les premiers flocons sont tombés du Nord au Centre du pays surprenant la population. L'épisode neigeux devrait se déplacer dans l'Est en milieu d'après-midi. Au total, jusqu'à 32 départements ont été placés en vigilance orange neige verglas.

Chaque hiver, la neige est très attendue. Les Français s'en émerveillent comme s'ils la voyaient pour la première fois. Ce samedi matin, les premiers flocons ont surpris tout le monde en recouvrant une bonne partie du pays d'un joli manteau blanc. Entre le Limousin et les Hauts-de-France, on comptait entre un à trois centimètres de neige. Ce matin, 32 départements avaient été placés en vigilance orange neige et verglas. Pour certains, l'alerte est valable jusqu’à dimanche matin pour certains. Les premiers flocons sont tombés en fin de matinée en Normandie. Dans l'Eure, le thermomètre indiquait 1°C et l'on enregistrait deux centimètres de neige. Au Neubourg, les flocons sont tombés par intermittence et n'ont pas trop entravé la circulation. Sur les trottoirs recouverts d'une fine pellicule de neige, les habitants affichent un large sourire. "Ça fait du bien au moral, ça change un peu le paysage."

Plus au Nord, c'est le littoral qui s'est retrouvé blanchi après une nuit froide et des gelées matinales. Les plages de Malo les Bains à Dunkerque et Merlimont ont perdu leur couleur sable. Même paysage enneigé dans l'Oise où les passants goûtent à leurs premiers instants de liberté. "C'est super, on profite", s'exclame une femme qui promène son chien. À côté, son mari n'a pas peur d'utiliser des mots forts : "On revit". Alors que le couvre-feu est généralisé à 18h sur le territoire national ce samedi, les premiers flocons arrivent à point nommé pour les promeneurs. Cependant, cet épisode hivernal impliquait aussi une certaine organisation pour éviter d'éventuels désagréments. Dans un petit village, près de Beauvais, les habitants ont déversé du gros sel devant chaque maison. Dans le Val-d'Oise, les automobilistes étaient appelés à conduire prudemment sur une route plutôt dégagée. La veille, les agents de la voirie avaient passé la nuit à saler sur l'autoroute A13, dans les Yvelines.

Du Nord au Centre de la France, l'axe neigeux devrait laisser place à des pluies verglaçantes. Sur les régions de l'Est, l'épisode débutera en milieu d'après-midi et se poursuivra en première partie de nuit. Entre 5 et 10 cm sont attendus, un épisode verglaçant est également possible en cours de nuit sur cette partie du pays. À noter que l'Alsace avait déjà été touchée en fin de semaine par un épisode neigeux exceptionnel, près de 5.000 foyers étant privés d'électricité samedi matin. "On a vraiment bon espoir d'un retour à la normale en début de soirée", avait déclaré, le porte-parole d'Enedis, ce samedi.

La rédaction de LCI