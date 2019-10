Du soleil et de la douceur automnale à Cassis

Ce 30 octobre 2019, il semblerait que l'été joue les prolongations à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. En effet, le mercure affiche 20°C, au plus grand bonheur des riverains et des touristes. D'ailleurs, ces derniers en profitent pour visiter les Calanques, faire du paddle ou encore se balader dans la station balnéaire de la ville. Certains vont même jusqu'à aller à la plage pour ne rien rater de cet été indien.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.