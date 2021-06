Épisode orageux : de fortes précipitations attendues dans la Marne

Ce n'est plus une question d'heures mais de minutes. Il fait sombre et on voit déjà quelques éclairs dans le département de la Marne où de fortes intensités s'observent déjà sur quelques communes. L'offensive orageuse approche. Ces orages vont certainement s'accompagner de grêle, de fortes précipitations en très peu de temps et de rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h.