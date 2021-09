Éruption du volcan aux Canaries : comment expliquer l'arrivée en France du nuage de dioxyde de soufre

Quotidiennement, entre 6.000 et 11.500 tonnes de dioxyde de soufre sont recrachées dans l'atmosphère. Depuis que le Cumbre Vieja est entré en éruption, dimanche dernier sur l'île de La Palma, un immense nuage s'est formé et progresse lentement, mais surement en direction du Nord. Selon les projections du programme Copernicus, il a déjà atteint les côtes marocaines et la péninsule ibérique, ce vendredi, il atteint le sud de la France, et plus précisément la région Occitanie.

Le passage de ces gaz, dilués dans l'atmosphère, s'effectue à hauteur de 10km d'altitude. "À faible concentration, le dioxyde de soufre est un gaz irritant au niveau du nez et des voies aériennes supérieures", indique l'INRS dans une fiche consacrée à ce gaz incolore.