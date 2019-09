VIDÉO - D'importantes inondations touchent le sud-est de l'Espagne

INTEMPÉRIES - Le sud-est de l'Espagne est actuellement touché par d'importantes inondations. Depuis mardi 10 septembre, les provinces de Valence et d'Alicante connaissent des précipitations équivalentes à trois mois de pluies. Deux personnes sont mortes.

Le sud-est de l'Espagne en alerte rouge pour des pluies et des orages. Dans la région d'Albacete, deux personnes sont mortes à cause des inondations. Depuis mardi 10 septembre, c'est l'équivalent de trois mois de précipitations qui sont tombées dans les régions de Valence et d'Alicante, provoquant le débordement de plusieurs cours d'eau. D'après les prévisions, la pluie devrait continuer à tomber ce week-end.

Des routes ont été interdites à la circulation et des écoles fermées. Dans la région de Valence, par exemple, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles dans 84 municipalités, où plus de 255.000 élèves ont été dispensés de cours. À Ontinyent, commune située entre Valence et Alicante, le mur d'une école s'est écroulé, selon El Pais. La situation est à surveiller sérieusement dans les zones de Murcie, Alicante et Almeria, où de nouvelles trombes marines et tornades pourraient se produire. Une trombe marine a déjà été observée au large de Majorque.