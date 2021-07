Fortes pluies : la Meurthe-et-Moselle frappée par des inondations

Certaines rues du centre-ville ont été noyées sur près d'un mètre d'eau. Ce jeudi matin, les habitants de Longuyon nettoient comme ils le peuvent. Le niveau a déjà bien baissé. Chez un buraliste, on constate les dégâts. De nombreuses voitures ont été submergées et le patron d'une société d'ambulance a déjà cinq véhicules hors d'usage.

Les pluies sont tombées abondamment entre trois et six heures du matin, faisant déborder une rivière. Les habitants ne l'ont jamais vu aussi déchaînée. "On était inondé deux fois en 1993 et en 1994, mais pas autant que ça", témoigne une habitante. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 24 heures. Dans un garage, les dégâts vont se chiffrer en dizaine de milliers d'euros.