Orages : ça va continuer ? Les prévisions d'Evelyne Dhéliat

MÉTÉO - Une série d'orages est intervenue après une vague de chaleur intense dans de nombreuses régions françaises. À quoi s'attendre dans les prochains jours et les technologies actuelles permettent-elles de mieux prévoir les intempéries ?

Des cellules orageuses gigantesques qui augurent de pluies diluviennes et de nombreux dégâts. Voici ce qu'une grande partie de la France a vécu fin juin. Jeudi 24 juin, en 24 heures, 7000 impacts de foudre ont été recensés. Après quinze jours d'intempéries quasi-quotidiennes, beaucoup de Français aspirent à une accalmie.

Que nous réservent les prochains jours ? Est-il possible, avec les outils actuels, de prévoir plus précisément l'heure et la localisation des orages extrêmement violents ? Des experts nous répondent dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Les orages vont-ils durer ?

"La nuit de mercredi à jeudi, on s'est enfin débarrassés de ces orages qui étaient encore sur le flanc Est mercredi. Des perturbations arriveront la semaine du 28 juin avec certainement encore des orages sur une bonne partie du pays", prévoit Évelyne Dhéliat, spécialiste Météo à TF1-LCI, cartes à l'appui.

Peut-on mieux prévoir les orages ?

Grâce aux donnés satellites, les prévisionnistes parviennent à anticiper de plus en plus précisément l'heure et l'endroit où ces phénomènes météorologiques vont frapper. Des données précieuses pour les chasseurs d'orages. "À l'époque, c'était beaucoup plus aléatoire de faire des prévisions mais maintenant grâce aux modèles météo de plus en plus performants, nous arrivons vraiment à affiner nos prévisions à l'heure près", détaille Yannick Devesvre, photographe et chasseur d'orages.

Peut-on alerter la population ?

S'appuyant sur les données météo, plusieurs entreprises développent actuellement des systèmes d'alerte, objectif : prévenir les communes et leurs habitants pour qu'ils anticipent les orages, comme à Lyon ce jeudi. "Un message SMS a été envoyé par différents partenaires vers les Lyonnais pour leur demander d'être prudents, de se mettre en sécurité", explique Alix Roumagnac, président de Predict, une société spécialisée dans la prévention du risque hydrométéorologique. Tous les professionnels le reconnaissent, plus l'alerte sera localisée et anticipé, plus elle sera efficace pour la population.

