Froid et neige : la Normandie grelotte

Après plusieurs jours de pluie, la neige redonne le sourire aux habitants. Alors, ils en profitent pleinement. "Tout change, le bruit, le fait de marcher sur la neige, on entend dans la mer, on a l'impression d'avoir déménagé un petit peu", nous a confié l'un d'eux. "C'est plutôt rare, ces derniers temps, c'était la pluie, donc là, on est heureux que ça change un peu, on est sur la neige, c'est parfait, pourvu que ça reste un petit peu", nous a dit une autre. Normalement, une nouvelle chute de neige est prévue ce mardi.