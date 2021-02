Froid : les habitants du Pas-de-Calais face à des températures glaciales

Ce mardi matin, le souffle polaire a emprisonné les rues et les champs du Mont-Saint-Éloi (Pas-de-Calais) d'un froid glacial. Même promener son chien devient une épreuve. Et avoir oublié de remettre la capote de sa voiture semble être une erreur.

La température ressentie peut descendre à -10° C, encore loin des grands froids canadiens. Cela n'empêche d'ailleurs pas les enfants d'aller à l'école, bien couverts comme les institutrices d'ailleurs. "On met plusieurs couches et encore, on n'a pas mis les collants en dessous des pantalons", confie l'une d'elles.