VIDÉO - Les images impressionnantes du Gard frappé par de très violents orages

INTEMPÉRIES - En plus du Gard, placé en alerte rouge, six autres départements, de l'Hérault jusqu'à Midi-Pyrénées, sont placés en vigilance orange par Météo-France. Les premières images sont impressionnantes.

Arbres arrachés, autoroutes inondées... Un épisode méditerranéen de forte intensité frappe depuis le début de ce mardi matin l'Occitanie. Six départements (l'Hérault, le Lot, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron et le Tarn) ont été placés en vigilance orange "orages" et "pluie-inondations" par Météo France.

Mais un autre département a suscité davantage d'inquiétude : il s'agit du Gard, placé en alerte rouge par Météo France en fin de matinée en raison d'orages stationnaires. Il serait tombé près de 150 mm en moins de 2 heures sur le bassin du Vidourle. Et des grêlons de 5 cm ont été photographiés par des habitants à Boissières, entre Sommières, Lunel et Nîmes.

Jusqu'à 1 mètre d'eau sur l'A9

A midi, l'autoroute A9 était durement impactée entre Gallargues et Nîmes-Ouest, avec jusqu'à 1 mètre d'eau sur les voies et de nombreux véhicules piégés.

Sur Twitter, les vidéos des intempéries, rassemblées par le JT de 13H en tête de cet article, montrent l'ampleur du phénomène avec des trombes d'eau et de violentes rafales de vent. Par exemple, dans la commune de Calvisson, les rues se sont transformées en torrent en l'espace de quelques heures.

Des habitants bloqués sur le toit de leur maison

Selon Météo-Languedoc, certains quartiers de Nîmes ont également commencé à être inondés.

Tandis que sur certaines communes de la Vaunage et de l'ouest des Costières, le déluge s'est poursuivi avec des cumuls qui ont atteint 200 à 250 mm. Par ailleurs, les coupures d'électricité et de réseau téléphonique sont nombreuses.

Surpris par la montée des eaux, à Gallargues, des habitants se sont retrouvés bloqués sur le toit de leur maison dans l’attente des secours.

Pendant ce temps, dans la petite commune de Juvigny, les habitants constatent les dégâts après le passage de l'orage. En une heure, il est tombé 100 mm de pluie et l'eau a ruisselé dans les rues, avec par endroits jusqu'à 30 cm, et 10 cm à l'intérieur des maisons. "De l'eau folle et boueuse", constate une habitante dans le 13H de TF1 (vidéo ci-dessous). "J'ai épongé, écopé, au fur et à mesure que ça rentrait et j'ai prié le bon dieu pour que ça s'arrête", renchérit une autre.

20.000 éclairs détectés dans le Gard

Selon l'observatoire Keraunos, la barre des 20.000 éclairs a été dépassée ce matin dans le Gard, avec plus de 1700 sur la commune de Nîmes.

Les autorités appellent à la prudence et demandent à éviter tout déplacement. Quant à la circulation des trains, elle est interrompue entre Nîmes et Montpellier, au moins jusqu'à 16H. Cet épisode méditerranéen devrait se poursuivre en Occitanie cet après-midi, avant un deuxième épisode dans l'est de la région cette nuit.

Virginie Fauroux

