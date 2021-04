Gel, grêle, sécheresse : quand le dérèglement climatique entre en action

Certains agriculteurs craignent que le réchauffement climatique multiplie les pertes dans les années à venir. Ils envisagent d'adapter les cultures. Illustration à Castries, dans l'Hérault.

Le gel de ses vignes est un nouveau coup dur pour Thierry, qui s'ajoute à bien d'autres ces dernières années. "En 2016, on a eu 30 cm de grêle qui nous avait fait perdre 70% de récoltes. En 2019, la vague de chaleur qui avait été à 46°C, on avait eu pareil, 70% de pertes de récoltes. Cette année, on arrive dans les 85, 90%", détaille le vigneron. Des aléas climatiques de plus en plus fréquents lorsqu'il compare avec les carnets annotés par son père et son grand-père. "En cinq ans, j'ai connu trois années climatiques majeures. Tandis que mon père et mon grand-père en 60 ans n'ont connu la même quantité".

Des événements plus imprévisibles, plus extrêmes et des hivers de plus en plus doux, qui rendent les vignes vulnérables. "On a tous les ans une semaine, 10 jours, 15 jours d'avance. Ce qui fait qu'en fait toutes les vignes poussent beaucoup plus tôt. En poussant plus tôt, elles sont beaucoup plus sensibles à ces phénomènes de gel", explique Arnaud Iffat, œnologue conseil du Laboratoire Natoli & associés.

Thierry doit replanter des vignes et réfléchit au choix du cépage avec Arnaud. "Sur les parcelles où il y a un risque de gel, ça serait de sélectionner et de choisir un cépage qui a un développement tardif. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser mi-mars qui commence à pousser beaucoup plus tard, début avril". Mais ces cépages résisteront-ils à la sécheresse et aux maladies ? Pas de solution miracle, il faudra faire des compromis.