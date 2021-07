250 hectares détruits près de Narbonne-Plage : le premier gros incendie de l'été est fixé

POMPIERS - Plus de 400 sapeurs sapeurs-pompiers, six canadairs et trois Dash sont mobilisés depuis samedi dans le massif de la Clape pour lutte contre le 1er feu de forêt de l'été en France. Ce samedi, les flammes étaient fixées. 250 hectares de forêt ont été détruits.

C'est le premier grand incendie de l'été en France. Plus de 400 pompiers luttent depuis samedi contre les flammes dans le massif de la Clape près de Narbonne-Plage dans l'Aude. Un incendie d'une intensité importante s'est déclaré peu après midi en bordure de la départementale 638. Ce dimanche, le sinistre est "fixé", ce qui signifie que les flammes ne progressent plus. 250 hectares de forêt ont été détruits.

"Nous avons fait des évacuations préventives, de trois domaines et un camping, ce qui représente environ 150 personnes et à l'heure actuelle nous avons mis sur chacune des habitations menacées des moyens terrestres au sol pour les protéger", a expliqué le Lieutenant-Colonel Felten à LCI. Quelque 140 personnes ont été évacuées, ainsi qu'une trentaine de personnes résidant dans des habitations. Ces habitations ont pu être préservées. Ce dimanche matin "le feu ne progresse plus", témoigne le Colonel Jean-Luc Beccari sur LCI. (Voir la vidéo ci-dessous)

En vidéo Incendie de forêt dans l'Aude : "Le feu ne progresse plus", témoigne le Colonel Jean-Luc Beccari sur LCI

480 sapeurs-pompiers mobilisés

200 sapeurs-pompiers du Sdis 11 et 280 sapeurs-pompiers en renforts extra départementaux et un détachement de sapeurs-sauveteurs sont actuellement mobilisés pour éteindre l'incendie. Ainsi que six canadairs, quatre dash, un hélicoptère bombardier d'eau lourd. Près d'une centaine de largage ont eu lieu pour la seule journée de samedi.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a affiché son soutien sur Twitter aux sapeurs-pompiers et recommandent aux habitants à proximité du feu de rester vigilant. La Présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a, elle aussi, apporté son soutien aux secouristes et ses "pensées aux habitants, vignerons et amoureux de cet espace naturel emblématique du littoral d'Occitanie."

Aucune information sur l'origine du feu n'a été communiquée.

L.G

