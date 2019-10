VIDEO - Hérault : une tornade stupéfait les habitants et les automobilistes

MÉTÉO – Des pluies parfois orageuses sont attendues sur une grande partie du pays ce dimanche. Dans le Sud-Est, 4 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. L'alerte a été levée en fin de soirée dimanche. Sur l'autoroute A75 dans l'Hérault, plusieurs tornades ont été filmées par des automobilistes. Voici les images.

Dans l'Hérault - département pourtant non concerné par la vigilance orange - plusieurs tornades ont touché le secteur de l'autoroute A75 entre Pézenas et Clermont-l'Hérault. Selon certains témoignages, une caravane a été projetée de l'autre côté de l'autoroute. Au moins 4 tornades auraient été signalées dans le seul département de l'Hérault. Les images sont impressionnantes (voir la vidéo ci dessus). Des rafales de vent jusqu'à 170 km/h ont arraché plusieurs toitures et entraîné de nombreuses chutes d'arbres. Au total une trentaine d'habitations ont été endommagées à Saint-André-de-Sangonis, Paulhan et Aspiran, même si le phénomène "a été plus spectaculaire qu'autre chose", selon les pompiers locaux: "les vents violents passent rapidement et emportent tuiles et antennes". "La tornade s'est créée en marge de la cellule orageuse. Ce phénomène est assez rare mais devient de plus en plus fréquent ces dernières années", a précisé à l'AFP Alix Roumagnac, président de Predict services, une filiale de Météo France spécialisée dans la gestion des risques.