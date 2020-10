Il neige au Grand-Bornand, en Haute-Savoie

Comme une dentelle, la neige s'est délicatement posée sur les montagnes et elle fait le bonheur de ces vacanciers venant du Maroc. Un dépaysement total aussi pour Edouard, qui a sorti sa luge ce mardi matin.



Au réveil, il faisait quatre degrés ce jour. Forcément, cela a donné des idées à Christelle, qui s'est calfeutrée au coin du feu, se mettre au chaud, tout en profitant d'un moment d'apaisement. Dans ce dégradé de couleurs, peu à peu la végétation s'efface. Les animaux sont en quête de nourriture, et les promeneurs sont chaudement habillés pour tout simplement en profiter.



Quant aux pistes de ski du Grand-Bornand, elles n'ouvriront que dans un mois et demi. Mais pour certains, c'est l'occasion de s'échauffer. En effet, c'est pour eux un cadeau naturel qu'on leur envoie. Le beau temps y sera au rendez-vous toute la semaine.



