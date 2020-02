Incendie en Corse : des dizaines de foyers doivent encore être maîtrisés à Sari-Solenzara

Malgré la levée du confinement à Sari-Solenzara (Corse-du-Sud), la ville n'est pas encore sortie d'affaire. Des dizaines de foyers sont toujours actifs et les pompiers n'ont que 48 heures pour les maîtriser. Les conditions météorologiques sont favorables pour des interventions aériennes, mais les Canadair ne peuvent pas tout faire. Ils espèrent un renfort de la part de l'armée. Un de leurs hélicoptères va venir déposer au sol des commandos pour aller au plus près des incendies.



