Canicule : le Gard et le Vaucluse en proie à de nombreux incendies, une quinzaine de maison brûlées

Au total, près de 300 sapeurs-pompiers du Gard et 150 gendarmes sont à pied d'oeuvre dans le département, et des renforts étaient attendus en début de soirée des départements voisins. Au niveau des moyens aériens, six canadairs, un dash et un tracker sont engagés, avec de très fréquents largages d'eau.





Dans le Vaucluse, l'autoroute A7 a été coupée dans le sens à cause d'un incendie à Sorgues, entre Orange et Avignon, avant d'être rouverte en direction de Lyon en début de soirée. Quatre maison ont brûlé, selon la Sécurité civile.