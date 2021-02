Inondation : des habitants de Seine-et-Marne surpris par la montée des eaux

C'est le cas de la maison de Nadia. Elle dormait et ne s'est rendu compte de rien. Elle explique à nos reporters que son voisin a téléphoné vers 4h30 du matin en disant que l'eau arrivait. Ce qu'elle a constaté quand elle a posé sa main au sol. Le canapé, le four, la table basse... Tout a été surélevé dans l'urgence, mais ne sera pas forcément épargné. Et pour cause, il y a trop d'humidité.