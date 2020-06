Inondations à Anduze : le Gardon en décrue

Dans la nuit du jeudi et ce vendredi matin, il est tombé jusqu'à 300 mm de pluies à Anduze (Gard). Les cours d'eau ont réagi très vite et le Gardon, lui, est carrément sorti de son lit. Ici, la hausse du niveau de l'eau a atteint jusqu'à un centimètre par seconde. Maintenant qu'une lente décrue a commencé dans la ville, les gendarmes peuvent commencer leur reconnaissance. Les services de prévision des crues, eux, s'affairent aux mesures sur le pont. Quid des dégâts ?



