Inondations en Gironde : la crue de la Garonne inquiète

Vu du ciel, on se rend compte à quel point la Garonne déborde. Des champs, des routes inondées, des maisons totalement isolées au milieu des eaux et un terrain de rugby, désormais impraticable. "Tous les cours d'eau sont aujourd'hui en pleine saturation. La Garonne est à deux doigts de sortir complètement de son lit et d'envahir la plaine. On peut commencer un peu à s'inquiéter", affirme Bruno Marty, maire (PS) de La Réole (Gironde).