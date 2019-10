VIDÉO - Inondations à Nice et dans les Alpes-Maritimes après un violent orage

Jusqu'à 80 mm de pluie par heure. Les Alpes-Maritimes ont été touchées dans l'après-midi du jeudi 30 octobre par des pluies diluviennes, qui ont provoqué des inondations à Nice, Saint-Laurent du Var et Cagnes-sur-Mer. Des routes et des bâtiments se sont retrouvés sous 50 centimètres d'eau dans les villes côtières et les pompiers ont réalisé plusieurs dizaines d'interventions. Aucun blessé n'a été signalé pour l'heure.