Météo : les explications d'Evelyne Dhéliat sur le violent épisode orageux

Une grêle dévastatrice dans l'Aisne, des inondations à Reims, des pluies diluviennes à Beauvais, des trombes d'eau en Ile-de-France… L'Hexagone est balayé ces derniers jours par de violents orages. Comment les expliquer ? Selon Evelyne Dhéliat, spécialiste météo de TF1 interrogée sur le plateau du 13h dans la vidéo en tête de cet article, il y a actuellement un "conflit de masse d’air", c’est-à-dire "qu’on a de l’air extrêmement chaud sur le pays depuis quelques jours et de l’air froid en altitude". Or, la différence de température entre ces deux masses d’air est d’environ 30°. "Plus cette amplitude thermique est importante, plus les orages sont violents", explique-t-elle.