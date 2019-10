VIDÉO - L'Hérault durement touché par des crues après 24 heures de pluies diluviennes

INONDATIONS - Le sud de la France est frappé par de violentes intempéries ces dernières heures, l'Hérault étant durement touché. Près de trois mois de précipitations sont tombés sur la région en quelques heures, du jamais-vu depuis cinquante ans. Les pompiers sont à pied d'oeuvre.

En moins de vingt-quatre heures, l'ensemble des rues, des jardins et des champs des alentours de Béziers, dans l'Hérault, a littéralement été submergé par une eau boueuse. Près de 11 hélitreuillages ont été effectués en une matinée dans l'agglomération, pour une vingtaine sur l'ensemble de l'Hérault.

Au total, 130 sauvetages ont été réalisés selon le préfet de la région Jacques Witkowski : "Les sapeurs-pompiers ont procédé à plus de 130 sauvetages dont un peu plus de 20 hélitreuillages." Ce dernier a également annoncé que plus de 1000 personnes avaient été évacuées dans l'Hérault.