Inondations dans le Gard : au plus près des secouristes et des sinistrés

C’est l'une des principales difficultés des pompiers ce soir : dissuader les plus intrépides de se mettre en danger. Rattrapé in extremis, ce jeune homme ne dormira pas chez lui : “Je vais voir chez un collègue à moi, je verrai ce que je vais faire. Je veux juste rentrer chez moi et dormir, c'est tout”. La route qui relie le village de Vergèze à celui de Mus enjambe le Rhôny. Un ruisseau qui, sous l'effet des pluies diluviennes, est complètement sorti de son lit. Malgré le débit extrêmement puissant, certains ne veulent rien entendre aux consignes de sécurité.

Comme ici à Vergèze, ce sont des centaines d'habitants qui souhaitent franchir le Rhôny. Le cours d'eau vient d’amorcer sa décrue. Si on ne les arrête pas, certains sont même prêts à prendre des risques inconsidérés pour dormir chez eux ce soir. Chacun cherche une solution d'hébergement. Les plus chanceux peuvent compter sur des proches non loin. “J'habite le Mus et je ne peux pas rentrer chez moi depuis ce matin. Je vais chez mon petit-fils à Vergèze.”