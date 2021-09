VIDÉO - Nîmes : la belle histoire d’une automobiliste sauvée in extremis des eaux

Ils se sont jetés à l'eau, donné la main sans réfléchir pour sauver une vie. La scène s'est déroulée ce mardi à Nîmes. La ville du Gard se retrouve alors sous des trombes d'eau, comme le reste du département. Et des torrents se déversent dans les rues de certains quartiers. Deux voitures sont en train de prendre l'eau, comme on peut le voir grâce aux images de vidéosurveillance dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. Elles sont sur le point de se retrouver totalement immergées.

Dans le premier véhicule, la conductrice arrive à s'en sortir sans trop d'encombre. Elle témoigne dans le JT de 13H : "J'avais de l'eau au niveau de la bouche et j'étais en train de me noyer. Il a fallu que je me mette sur le fauteuil passager pour taper avec les pieds pour pouvoir sortir", raconte-t-elle, encore sous le choc.

On avait les mains qui glissaient, on était dans l'eau donc, ça a été quand même assez délicat à faire. - Karine Gil, coiffeuse

Mais dans l'autre voiture, la conductrice est piégée. Deux gendarmes se jettent alors dans l'eau boueuse et approchent avec difficulté pour tenter de l'extraire. "J'ai essayé d'ouvrir la porte avant mais c'était impossible. Heureusement j'ai réussi à ouvrir la porte à l'arrière et la voiture a commencé à se remplir d'eau. Aussitôt mon collègue l'a attrapée et l'a poussée vers l'arrière, où j'ai pu la saisir et la sortir", explique l'adjudant Franck Delenat, de la brigade de gendarmerie de Nîmes.

Dans le commerce en face, des coiffeuses assistent impuissantes à la scène. "J'ai dit : 'mon Dieu, non'. Ma collègue derrière me dit : 'elle ne t'entend pas', mais c'était vraiment plus fort que moi parce que je savais qu'on allait à la catastrophe", avance Laetitia Bon. Avec une autre collègue et un voisin restaurateur, ils décident alors de se précipiter à l'extérieur pour aider les policiers. "On avait les mains qui glissaient, on était dans l'eau donc, ça a été quand même assez délicat à faire", admet l'autre coiffeuse, Karine Gil. Sa collègue renchérit : "J'ai vraiment ressentie une aide et tous étaient là, présents, ça faisait chaud au cœur", dit-elle.