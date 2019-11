Inondations dans le Sud-Est : les gestes héroïques des pompiers

Lorsque la montée des eaux ne peut pas être évitée, ce sont les services de secours qui interviennent. Leur mission est à la fois évidente, en tout cas sur le papier, et très complexe sur le terrain. Sauver les sinistrés piégés sur un toit, dans leur jardin ou dans leur voiture, et cette fois encore les pompiers ont été héroïques. Plusieurs sauvetages in extremis ont permis de sauver des vies ce week-end. Dans ces situations de crise, l'anticipation est capitale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.