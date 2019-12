Inondations dans le Sud-Est : Roquebrune-sur-Argens deux fois sinistrée en deux semaines

Les 14 000 habitants de Roquebrune-sur-Argens dans le Var avaient à peine fini de nettoyer les dégâts considérables causés par les pluies diluviennes de la semaine dernière. Ils ont dû affronter un nouvel épisode d'intempéries ce week-end. L'eau est montée jusqu'à un mètre dans certaines maisons. Nos journalistes ont rencontré ces habitants lassés et résignés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.