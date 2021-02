VIDÉO - Inondations dans le Sud-Ouest : Castex sur place, la décrue pourrait prendre des semaines

DÉCRUE - Après plusieurs jours de crue majeure, le niveau de la Garonne est en train de baisser laissant apparaître d'importants dégâts. Mais, le fleuve n'est pas près de regagner son lit habituel. Jean Castex est attendu sur place.

La Garonne rejoint peu à peu son lit... mais la décrue s'annonce très lente . Après plusieurs jours d'inondations majeures - jamais vues depuis 1981 - l'heure est désormais au nettoyage et à l'évaluation des dégâts matériels, très importants. Plusieurs villes et villages ont été totalement inondés. Le Premier ministre Jean Castex est attendu à Marmande dans la journée. Le chef du gouvernement doit suivre les opérations de secours et échanger avec les élus et acteurs locaux . Au plus fort de la crue, dans la nuit de mercredi à jeudi, la Garonne y a dépassé la côte de 10,20 m. Depuis le niveau du fleuve a perdu un mètre mais les deux ponts sur le fleuve restent fermés. En 1981, la décrue avait duré trois semaines.

La vigilance, toujours de mise

Ainsi, les autorités restent vigilantes, car en plus d'être lente, cette décrue pourrait s'avérer dangereuse. Les refluants d'eau pourraient fragiliser encore un peu plus les digues et les quais, susceptibles de provoquer des éboulements supplémentaires. Les habitants, eux, scrutent attentivement le ciel : un nouvel épisode pluvieux est attendu. Il sera moins important que lors du précédent événement mais devrait ralentir encore un peu plus la décrue.

Les pompiers du Lot-et-Garonne ont effectué 305 interventions (mises en sécurité de biens, arbres sur la route, reconnaissances, sauvetages) depuis le début de l'événement météorologique "Justine" dans la nuit de vendredi à samedi et les crues qui l'ont suivi. Jeudi matin, 45 routes départementales restaient coupées dans le Lot-et-Garonne, 12 submergées et six écoles étaient toujours fermées.