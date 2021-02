Inondations dans le Sud-Ouest : les images aériennes des dégâts

C'est comme une mer intérieure. Capricieux, les flots ont choisi parfois d'épargner, bien plus souvent d'envahir. Et lorsqu'un pont semble préservé, il s'achève en voie sans issue. Notre survol commence avec des villages coupés du monde. Barie (Gironde) et sa population n'ont plus que la barque comme moyen de déplacement. Le niveau de l'eau a atteint 9,69 mètres selon la préfecture.