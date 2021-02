Inondations dans le Sud-Ouest : Tartas, la commune martyre

Ces inondations sont liées à deux facteurs : d'une part, les fortes pluies de ces derniers mois qui ont causé des crues rapprochées et, d'autre part, l’artificialisation des sols empêche l’eau de s’évacuer. Des professionnels proposent des solutions dont celle de laisser plus de place à la rivière en amont : "Par exemple, restaurer de nombreuses zones humides qui ne sont ni plus ni moins que des éponges et qui sont étroitement liées au fonctionnement du cours d’eau. Plus on restaurera ce genre de milieu, plus ça rendra un service à la collectivité", explique David Marhein, technicien rivière au Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze.