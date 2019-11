Inondations dans le Var : des consignes de sécurité strictes venant des autorités

Suite aux inondations dans le département du Var le 23 novembre 2019, les autorités sont strictes dans leurs consignes. Pour cause, les habitants sont toujours en danger. Deux corps ont d'ailleurs été retrouvés. Pour éviter d'autres drames, la prise de risque est fortement déconseillée, même si la décrue a commencé. Par ailleurs, il ne faut pas prendre sa voiture et éviter d'emprunter les routes difficiles d'accès. Au Muy, un quartier reste toujours inondé malgré l'intervention des 80 pompiers.



