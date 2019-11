Inondations dans le Var : la faute à l’urbanisation excessive ?

Il y a quarante ans, le Var connaissait déjà les inondations, mais leurs conséquences actuelles sont disproportionnées pour la maire de la commune du Muy. Comme Liliane Boyer, certains élus pointent du doigt l'urbanisation massive incontrôlée autour de certaines communes du département. Celui-ci a changé de visage et sa population a augmenté de 43% en 30 ans. Et avec l'envolée du foncier, les risques en zone inondables y sont devenus secondaires.



