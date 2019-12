Inondations dans les Alpes-Maritimes : des conséquences désastreuses à Pégomas

Les dégâts ont été importants dans la commune de Pégomas, dans les Alpes-Maritimes, suite aux passages de deux intempéries. L'une d'entre elles, survenue le 1er décembre 2019, a engendré des coulées de boue partout dans la région. Celles-ci ont envahi, entre autres, le premier étage d'un Ehpad et ont enseveli deux résidents dans leurs chambres. Il a donc fallu évacuer 65 d'entre eux en urgence. Les habitants de Pégomas sont également désemparés par la situation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.