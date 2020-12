Inondations : les habitants de Tartas ont les pieds dans l'eau

Après trois jours d'intenses précipitations, la pluie cesse enfin de tomber ce mercredi matin à Tartas. En crue, la Midouze est sortie de son lit et l'eau est aux portes des habitations. "Son niveau est encore très élevé et on va vraiment avoir la crue décennale", s'exclame un riverain. Le parking de la mairie est inondé, tout comme la rue la plus proche de la rivière.

Les crues sont de plus en plus fréquentes à Tartas. "En règle générale, on en a tous les sept ou huit ans, mais cette année, c'est la troisième fois et je n’ai jamais vu cela", explique Patrick Duprat, commerçant. Des planches ont été installées pour permettre aux riverains de se déplacer. Certains d'entre eux ressentent une certaine lassitude. Dans leurs jardins, d'autres, comme Jean-Claude Destruhaut et sa petite fille, surveillent le niveau de la Midouze qui ne cesse de monter. Les habitants de Tartas vont finir l'année les pieds dans l'eau. Et près de 70 routes sont fermées à la circulation dans les Landes.