VIDÉO - L'Allemagne et la Belgique touchées par des intempéries meurtrières

Les intempéries ont déjà fait 33 morts et des dizaines de disparus dans l'ouest de l'Allemagne, où six maisons ont été emportées dans une rivière. Des centaines de pompiers sont mobilisés pour secourir les habitants de plusieurs localités sinistrés. Le bilan pourrait s'alourdir, d'autres maisons menaçant de s'écrouler.

Voisines des régions allemandes les plus touchées, la Belgique et le Luxembourg sont également affectés. Quatre corps ont été retrouvés jeudi par les secours venus en aide aux victimes des inondations dans l'arrondissement de Verviers, dans l'est de la Belgique, a indiqué à l'AFP le procureur de cette ville. Selon la chaîne RTBF, cela porte à au moins six morts le bilan des inondations liées aux pluies diluviennes.

Et là encore, la situation pourrait empirer. En Wallonie, dans le sud du pays, un grand nombre de rivières sont sorties de leur lit, provoquant mercredi des inondations. Ces crues sont centennales, les cumuls de pluie étant remarquables pour cette période de l'année.