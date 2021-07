Inondations en Belgique : les images des villes sous les eaux

En Belgique, les pompiers évacuent les familles une à une par bateaux. En quelques heures, l'Ourthe, la rivière qui traverse un village, est sorti de son lit et a envahi les rues jusqu'à deux mètres de hauteur. "On n'a jamais vécu ça. J'habite ici depuis 20 ans et c'est une catastrophe", s'écrie une habitante. Ici, les moyens des pompiers semblent dérisoires. Alors l'armée est venue en renfort. Prise en charge, une famille a dû quitter son domicile avec seulement quelques affaires sous le bras.

Depuis mardi soir, c'est tout le sud de la Belgique qui est inondé. Dans la province de Liège, en alerte rouge, il y a au moins deux morts : un jeune homme de 22 ans et un quinquagénaire. Les images sont impressionnantes dans la ville de Pepinster : dix maisons ont été emportées par les flots. Plus loin à Verdier, le centre-ville est sous les eaux. Il n'y a plus d'électricité et partout les routes sont coupées. Près de Rochefort, un train a même déraillé sans faire de victime. Le réseau ferroviaire est à l'arrêt. Une crue centennale, voilà ce qu'affronte la Belgique.