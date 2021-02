Inondations : Esbly, en Seine-et-Marne, affronte sa quatrième crue en cinq ans

Située en Seine-et-Marne, Esbly est une petite ville de 6 000 habitants et de deux rivières : le Grand Morin et la Marne. Les crues touchent toute une partie de la commune. Un tiers est en zone inondable. La régularité des inondations surprend, une par an ces sept dernières années. Alors qu'avant depuis 1999, il n'y a pas eu de crues. Beaucoup d'habitants pensaient que ça durerait. Aujourd'hui, les voilà obligés de s'installer dans des caravanes et de surélever les maisons.