Inondations, vents violents, avalanches : l'Est de la France en alerte

Une avalanche qui dévale la pente sous nos yeux. Puis quelques heures plus tard, une autre coulée. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais ces promeneurs ont eu froid dans le dos. Une journée où la montagne est comme un terrain miné, le danger est partout. D'impressionnantes chutes de neige, un vent fort, et surtout un redoux brutal, le pire scénario. Dans des stations aux remontées mécaniques fermées, et où les pisteurs-secouristes sont moins nombreux que d'ordinaire. Aujourd'hui, les professionnels ont même refusé de louer leur ski de randonnée. Alors, les promeneurs skient sur les rues du village, c'est plus sûr. Et on promène ses raquettes, à défaut d'en faire. Ce soir, une dizaine de routes ont été coupées, isolant des villages. Demain, on attend encore du vent et de la neige. Le risque d'avalanche devrait être encore plus élevé.