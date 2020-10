Déluge dans le sud-Est : un pont emporté par la rivière déchainée

"Les dégâts sont considérables à Saint-Martin-Vésubie, qui est l'épicentre du phénomène", a déclaré le député, affirmant qu'il "tombé 235 mm d’eau en quelques heures". "La station-service du village (de Saint-Martin-Vésubie) a été emportée, des maisons ont été fortement endommagées, le stade et le cimetière sont noyés", a détaillé Eric Ciotti, député LR du département et conseiller départemental selon qui, "sur les rivières Vésubie et Tinée, avec des débits respectifs de 450 et 900 m3, nous sommes à un niveau de crue centennale".