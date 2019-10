Intempéries à Nice : des rues inondées par les pluies diluviennes

Dans les quartiers ouest de Nice, la chaussée s'est transformée en un torrent de boue à la suite des fortes pluies ce jeudi après-midi. Des voitures se sont retrouvées piégées par la montée des eaux. Les égouts saturés ont débordé et inondé la chaussée. Et pour cause, il est tombé plus de cinquante millimètres d'eau en une heure et demie. L'équivalent de trois semaines de précipitation dans la région.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.