VIDÉO - Intempéries : d'impressionnantes chutes de grêlons et de pluie causent de sérieux dégâts dans le Sud-Est

Ces intempéries ont nécessité plus de 200 interventions des pompiers de la Loire pour assécher des locaux inondés. Deux personnes ont également été secourues dans leur voiture bloquée par la montée des eaux.





De gros grêlons sont aussi tombés dans le nord du département de la Drôme et en Isère, où les pompiers sont intervenus à une centaine de reprises pour des arbres tombés sur la route ou des dégâts causés à des habitations par la grêle et le vent. À Châteauneuf-sur-Isère, le phénomène extrêmement bref et violent a causé des destruction dans les récolte des producteurs de fruits. Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume était attendu dans le Drôme dimanche matin.