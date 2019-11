Intempéries dans le sud-est : à quoi faut-il s'attendre dans les heures qui viennent ?

Le temps devrait se calmer dans la Vallée du Rhône et Languedoc-Roussillon dans les prochaines heures. Les pluies continuent en revanche de tomber dans le Var et les Alpes-Maritimes et vont encore continuer jusqu'à 100 voire 150 mm de pluies supplémentaires dans les prochaines heures. Des inondations plus importantes sont donc attendues.



